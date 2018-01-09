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Manisa'dan Japonya'ya piliç ihracatı

Türkiye ile Japonya arasında varılan anlaşmayla kanatlı eti ürünlerinde ihracatın önünün açılması sonrası Manisa'da bir kadın girişimcinin kurduğu tesiste yetiştirilen piliçlerin bu ülkeye sevkiyatına başlandı.
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