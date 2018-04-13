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Mantar üreterek köyünde tersine göçü teşvik etti

Burdurlu Mustafa Külür, 10 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 15 bin liralık krediyle kurduğu kültür mantarı tesisini geliştirerek örnek olduğu köyünde, köy halkını bu işe yönlendirerek tersine göçü teşvik etti.
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