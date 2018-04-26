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Ordu'da 15 bin kişi istihdam edilecek

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde kurulacak yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişinin ilave istihdam edileceğini söyledi.
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