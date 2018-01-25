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Ortak Kart için tarih belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu senenin ikinci yarısında hizmete sunacağız" dedi.
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