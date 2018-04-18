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Otobüs firmalarında "3 günlük tatil" yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşacak 3 günlük tatil dolayısıyla Bursa otogarında yoğunluk yaşanıyor.
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