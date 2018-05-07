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'Otomotiv endüstrisinin geleceği hibrit araçlarda'

OİB Başkanı Çelik, otomotiv endüstrisinin geleceğinin yazılım ağırlıklı, elektrikli ve hibrit araçlarda olduğunu belirterek, "Otomotiv endüstrisi bu doğrultuda yeniden şekillenmektedir. Ülkemizin bu gelişmelerden bağımsız kalması mümkün değildir." dedi
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