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Türkiye-Özbekistan arasında iş birliği anlaşmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temasları kapsamında Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile 2 ülke arasında çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı. Temaslar sırasında 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı.
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