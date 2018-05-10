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Pastırma ve sucuğun fiyatı artacak

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Pastırma ve sucukta geçen yıla oranla yüzde 15 gibi bir artış beklenmekte. Ramazana özel bir artış yok. Bu yükseliş et fiyatlarına bağlı olarak geçtiğimiz yıldan bu tarafa devam ediyor." dedi.
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