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Patatesin merkezinde "Y virüsü" çalıştayı

Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, Patates tohumluğunda gözlemlenen "Patates Y virüsü: Patates yetiştiriciliğinde süregelen problemler ve mücadele" çalıştayı başladı.
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