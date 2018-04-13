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Petrolle büyüyen Batman sanayiyle gelişiyor

Günümüzde Türkiye'deki ham petrol üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiren kent, teşvik imkanları ve girişimcilere sunduğu büyük fırsatlarla sanayisini de hızla büyütüyor. Organize sanayi bölgesinde (OSB) fabrika kurmak için 170 girişimci sırada bekliyor.
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