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“Pide fiyatlarına zam yapılmamıştır”

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." dedi.
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