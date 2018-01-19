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"Potansiyelimizin oldukça altında bir ticaret hacmine sahibiz"

Kalkınma Bakanı Elvan, Türkiye ile Senegal arasında önemli bir ticaret potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Potansiyelimizin oldukça altında bir ticaret hacmine sahibiz. Bunu daha yukarı çekme noktasında iş birliğimizi kuvvetlendirmeliyiz." dedi.
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