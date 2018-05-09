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"PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayısı 5 bine yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturmakta." dedi.
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