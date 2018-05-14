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PTT'ye 5 bin personel alımı için başvurular başladı

Bakan Arslan, PTT'de istihdam edilecek 5 bin kişi için sınav başvurularını 14 Mayıs'ta almaya başlayacaklarını belirterek, 21 Mayıs ise son gün olacağını söyledi.
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