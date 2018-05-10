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Ramazan öncesi 27 üründe fiyat artışı yaşandı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar ramazan öncesi gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Bu yıl ve geçen yılki ramazan ayı öncesi market fiyatları karşılaştırıldığında 6 üründe fiyat düşüşü, 27 üründe ise fiyat artışı olduğunu belirtti.
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