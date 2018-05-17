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'Ramazanda et fiyatlarında artış olmayacak'

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, "Ramazan'daki alışveriş yoğunlukları suni bir artış yaratabilir. Bu bütün gıda sektöründe oluyor ama piyasa kısa sürede tekrar dengeleniyor. Normal haline dönüyor." dedi.
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