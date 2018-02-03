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Roman vatandaşların istihdamına katkı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Romanlar Konfederasyonu tarafından yürütülen "Roman İstihdam ve Meslekli Danışmanlık Ağı" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 18 kişiye sertifikaları verildi.
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