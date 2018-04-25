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“Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir”

Başbakan Yıldırım, "Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir." dedi.
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