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"Salep orkidesinde Türkiye marka olacak"

Samsun Ekolojik Üreticiler Derneği ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğince geçen yıl hazırlanan proje kapsamında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanan salep orkidesinden 18 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
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