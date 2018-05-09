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"Seçim ekonomisi söz konusu değil"

Ekonomi zirvesi öncesi konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil." dedi.
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