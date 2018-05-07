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'Seçimlerden sonra piyasalar bu realiteyi takdir edecek'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu anda seçim ekonomisi tevatürü yapılıyor, dışarıda ve içeride hikayeler üretiliyor. Sayın Başbakanımız 24 milyar liralık bir paket açıkladı. 1 yıllık vadeyle baktığınızda potansiyel gelir bunun 2 katı." dedi.
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