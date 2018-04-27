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Seçimin teknolojik altyapısı göreve hazır

Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazır. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, seçime yönelik yürüttükleri teknik altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
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