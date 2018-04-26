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'Seçimler özel sektörün dikkatinde olmamalı'

İhracatcı ve Yatırımcı Zirvesi'nde seçim süreciyle ilgili özel sektöre seslenen Bakan Zeybekci, "Seçimler reel ekonominin ve özel sektörün hiç dikkatinde olmamalı. Çünkü yüzde yüz garantili, tek başına iktidar geliyor kesintisiz 5 yıl" dedi.
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