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Şeftali, ilçe ekonomisindeki yerini 'büyükbaş'a kaptırdı

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki bir çok şeftali üreticisi, son yıllarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bekledikleri verimi alamamaları ve artan et fiyatlarının etkisiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi.
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