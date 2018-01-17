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"Şehirlerin Ekonomik Beklentileri"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, AK Parti'nin "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" konulu forum düzenlediğine işaret ederek, "Bu çalışmamızla istek, öneri ve ekonomik beklentileri ölçmeye çalışıyoruz." dedi.
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