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Şekerde 3 ihale birden yapıldı

Bugün Ilgın, Turhal ve Erzurum şeker fabrikaları için nihai pazarlık süreci gerçekleştirildi. Erzurum Şeker Fabrikası için teklif yapılmazken, Turhal 569 milyon lira bedelle Kayseri Şeker'in, Ilgın 637 milyon lira ile Alteks'in oldu.
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