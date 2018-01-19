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Senegalli öğrenciden İstiklal Marşı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Dakar'daki okulunun açılışını yaptı. Açılış töreninde, Senegalli bir öğrencinin İstiklal Marşı'nı okuması konuklardan alkış aldı.
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