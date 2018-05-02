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"Sermayecik"in sermayesi çilek

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı 100 haneli, 350 nüfuslu Sermayecik köyünde 200 dekarlık alanda yılda 500 ton çilek üretiliyor.
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