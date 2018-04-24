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"Hükümetimizin önceliklerinden bir tanesi enflasyonla mücadeledir"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Önümüzdeki dönemde çok net olarak hükümetimizin en temel önceliklerinden bir tanesi enflasyonla mücadeledir" dedi.
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