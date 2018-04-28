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Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

İhracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen sürücüler, Bulgaristan tarafındaki işlemler nedeniyle Kapıkule'de 520, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 160 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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