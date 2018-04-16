e-DÜNYA
13 °C

Buğdayın atası "siyez"de yüksek verim beklentisi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda 2 bin tonun üzerinde üretilen siyez buğdayında, iklim şartlarının uygun gitmesiyle verimli sezon geçirilmesi bekleniyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.