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"Sözleşmeli aile işletmeciliği olayına mutlaka geçmemiz lazım"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım." dedi.
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