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Susurluk'un dönerci kadınları

Balıkesir'in Susurluk ilçe merkezinde bulunan 7 döner salonunun 6'sını işleten kadın ustalar, "dönerci yengeler" olarak tanınıyor.
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