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"TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önceki bölgesel iş birliği şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir iş birliğine dönüşüyor. Türkiye ile 2012'de TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı." dedi
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