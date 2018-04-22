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Tanesi 150 liradan satılan Perşembe somonu rağbet görüyor

Ordu'da ağ kafeslerinde yetiştirilen ve tanesi ortalama 150 liradan satışa sunulan somon balığının, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görmesi üreticisinin yüzünü güldürdü.
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