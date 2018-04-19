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Tarımsal kalkınmayı destekleyen 11 belediyeye ödül

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince düzenlenen Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması'nda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek, projeleri başarılı bulunan belediyelere ödülleri takdim etti.
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