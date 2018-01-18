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"Taşeron düzenlemesi KİT'lerle taçlandırılmalı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro verilmesiyle Türkiye'deki emekçilerin büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "Geride kalan küçük orandaki arkadaşımızın sorunu da çözülerek bu düzenleme taçlandırılabilir." dedi.
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