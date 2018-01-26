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'Taşıyıcı anne'ler ilk yavrularını dünyaya getirdi

Uludağ Üniversitesi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında geçen yıl hayata geçirilen "Embriyo Transferi ile Üstün Vasıflı Damızlık Sığır Üretim Projesi" çerçevesinde 7 buzağı dünyaya geldi.
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