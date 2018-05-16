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Tezgahların en pahalı balığı "mezgit" oldu

Denizlerde 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından kıyı balıkçıları tarafından az sayıda avlanan ve kilogramı 80 liradan satışa sunulan mezgit, tezgahlardaki en pahalı balık oldu.
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