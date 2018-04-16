e-DÜNYA
13 °C

TOKİ'den ev alabilmek için banka önünde sabahladılar

Kütahya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için öncelik sağlamak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.