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"Tüketicinin cebinde 10 milyar lira kalmasını sağladık"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 2014-2016 döneminde aldıkları 23 kararla tüketicinin cebinde 10 milyar liranın kalmasını sağladıklarını söyledi.
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