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'Türkiye'nin tüm kaynaklarıyla seferberlik devam ediyor'

Bakan Zeybekci, İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk Eximbank ortaklığıyla düzenlenen 'İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla tüm kaynaklarıyla seferberlik içinde olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.
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