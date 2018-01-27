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Türk Eximbank'tan ihracatçılara destek

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Hatay'a irtibat bürosu açmayı planladıklarını, ancak Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgeye öncelik tanıdıklarını belirterek, "1 Şubat itibarıyla Türk Eximbank burada hizmet vermeye başlayacak." dedi.
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