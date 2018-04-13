e-DÜNYA
13 °C

Ukrayna’dan Türk iş insanlarına "özelleştirme" daveti

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, “Türk firmalarını Ukrayna'daki özelleştirme sürecini yakından takip etmeye davet ediyorum.” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.