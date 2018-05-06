e-DÜNYA
17 °C

Türk kirazı Çin'e "uçmaya" hazırlanıyor

Kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatta üçüncü olan Türkiye, en büyük tüketim pazarlarından Çin'de de pay sahibi olmak istiyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, Çin hükümetinin 9 Türk şirketine kiraz ithalat izni verdiğin söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.