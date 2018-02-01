ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Türk zırhlıları ihracata yürüdü

Türkiye'de güvenlik güçlerine hizmet veren Ejder Yalçın 4x4 sayısı her geçen gün artarken, bu araçlar geçen yıl yabancı ülkelerin envanterine de girmeye başladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.