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"Türkiye, dünyada birçok alanda "1 numara" olmaya devam edecek"

Şenpiliç AŞ'nin temel atma töreninde konuşan Zeybekci, ülkeye yapılan yatırımlarla ilgili, "Yatırım faaliyetleri de ibadet gibi Türkiye'nin bağımsızlığında ve gücünde, Afrin'de, Suriye'de elde bayrak koşturan Mehmetlerimizin gayretleriyle aynıdır." dedi
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