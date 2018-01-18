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"Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok"

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 46 azaldı ve bu da tarımsal kuraklığa yol açtı. Onun dışında sanıldığı gibi Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok." dedi.
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