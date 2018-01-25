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"Türkiye, her gittiği yere barış ve huzur götürmüştür"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hizmet-İş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
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