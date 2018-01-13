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"Türkiye'nin de sizin de çıkış yolu ihracat"

MÜSİAD'ın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "İhracat yapmıyorsanız başarılı değilsiniz. İhracat, ihracat, ihracat. Çünkü, Türkiye'nin çıkış yolu da bu, sizin çıkış yolunuz da bu." dedi.
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